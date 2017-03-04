Клиенты банков Татарстана, «Татфондбанка» и «Интехбанка» вручили премьер-министру республики Ильдару Халикову ультиматум с требованием вернуть им деньги. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы передали ему ультиматум с требованием опротестовать решение Центробанка об отзыве лицензии «Татфондбанка» и «Интехбанка», а также возместить всем пострадавшим потерянные деньги в полном объеме за счет бюджета и государственных корпораций. Мы потребовали создать рабочую комиссию по реализации этого ультиматума, срок — три дня», — сказал агентству Марсель Шамсутдинов.

Сообщается, что у здания правительства собралось около 100 человек.

Накануне Центральный банк отозвал лицензии у «Татфондбанка» и «Интехбанка», которые прекратили обслуживание клиентов еще в декабре прошлого года. 26 февраля порядка 250 вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» вышли на санкционированный властями митинг в Казани.

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценивает размер выплат клиентам «Татфондбанка» в сумму свыше 57 млрд руб. По данным официальной отчетности Татфондбанка на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд руб.

Напомним, глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, его заместители Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков арестованы по делу о мошенничестве.