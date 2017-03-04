При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли по меньшей мере 6 человек. Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на склоне горы Чегет, передает ТАСС.

«В ходе поисково-спасательных работ в районе, где накануне сошла лавина, найдены тела двух погибших туристов», — сообщил источник агентства.

Накануне на северном склоне горы Чегет, закрытом для катания, сошла лавина, под ней оказались несколько туристов. До сегодняшнего дня были обнаружены тела четырех погибших. Трое из них — из Москвы, одна женщина приехала из Кирова.

Вера Юрченко