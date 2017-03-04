Задержанные россияне будут депортированы из Шри-Ланки 7 марта за ведение бизнеса без надлежащих разрешений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Коломбо Александра Карчаву.

«Группа российских граждан из девяти человек, которые прибыли на Шри-Ланку по туристическим визам, занималась трудовой деятельностью. В частности, они оказывали услуги инструкторов по серфингу и по сноркелингу, а также по размещению туристов. Для такой деятельности, по местным законам, необходимо иметь разрешение на работу. Они также с нарушениями зарегистрировали свою компанию», — сказал посол.

По его словам, местные миграционные службы наблюдали за россиянами, вели фото- и видеосъемку их предпринимательской деятельности. Позднее при проверке паспортов оказалось, что визы оформлены неправильно. Россиян вызвали в миграционный офис, где сообщили, что они будут депортированы. Как отмечает Карчава, граждане России после беседы начали вести себя агрессивно, за что и были задержаны.

«Им грозил суд по двум статьям — незаконное предпринимательство и сопротивление представителям власти. Но тут вмешалось посольство России, нам удалось договориться решить дело в досудебном порядке», — добавил дипломат.

Накануне стало известно, что миграционная полиция Шри-Ланки без объяснения причин задержала девятерых граждан России. По словам одного из задержанных, 27 февраля к ним на виллу приехали сотрудники миграционной полиции для проверки виз. Они забрали у россиян паспорта и сказали приехать в миграционный центр.

Сотрудники миграционного центра предупредили россиян, что их депортируют, но причину такого решения не пояснили. Россияне потребовали депортировать их за счет местных властей. После этого требования россиян задержали и отвезли в иммиграционный лагерь в Коломбо.

Как позднее сообщило российское посольство в стране, задержанных отпустят только 6 марта, после чего они должны будут покинуть Шри-Ланку.

Вера Юрченко