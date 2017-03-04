МИД Великобритании анонсировал визит Бориса Джонсона в Москву
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетит Москву в ближайшие недели по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.
Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут отношения между двумя странами, а также Сирия и Украина.
«Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Великобританией и Россией и на текущих международных темах, включая Сирию и Украину, по которым у нас все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении.
В тексте официального заявления отмечается, что визит Джонсона пройдет в контексте заявленного британским премьер-министром Терезой Мэй подхода «сотрудничай, но остерегайся».
Борис Джонсон ранее неоднократно выражал недовольство действиями России и Сирии и даже грозил бойкотировать чемпионат мира по футболу-2018 в случае, если Москва не изменит свою политику в отношении Дамаска.
Вера Юрченко