Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что Египет выполнил на 90% совместный российско-египетский план по обеспечению безопасности в аэропортах, передает ТАСС.

«Могу сказать, что этот план выполнен более чем на 90%. Не до конца выполнены всего лишь четыре позиции этого большого плана», — цитирует ее агентство.

По ее словам, авиационные власти и спецслужбы России и Египта провели «колоссальную работу» по выполнению мероприятий для обеспечения безопасности. Матвиенко отметила, что авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено «в ближайшей перспективе».

В феврале Россия одобрила проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал ранее, что авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в марте. «Закупленная биометрическая система сканирования персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза в каирском международном аэропорту еще не работает, пока идет монтаж оборудования, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе аппаратура запущена, но только в тестовом режиме. После того, как окончательно заработают все системы, должна приехать еще одна делегация экспертов из России для окончательной проверки второго терминала столичного аэропорта», — утверждал собеседник агентства.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом после крушения российского лайнера А321, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове. Причиной авиакатастрофы был взрыв на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Александра Копачева