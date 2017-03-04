Президент США Дональд Трамп в твиттере рассказал, что российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк 22 раза посещал Белый дом при администрации Обамы.

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

«Только стало известно, что этот же российский посол (Сергей Кисляк — ред.), который проводил встречи с Джеффом Сешнсом, приезжал в Белый дом при президентстве Обамы 22 раза, и четыре раза только за прошлый год», — сказано в сообщении.

По словам Трампа, организатором встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла была администрация бывшего президента США Барака Обамы.

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Помимо этого, Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефоны в октябре 2016 года незадолго до выборов президента. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы (на выборах). Ничего не нашли», — написал Трамп.

Ранее The Washington Post рассказала о контактах генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом. По информации издания, встречи прошли в прошлом году, когда Сэшнс еще был сенатором Конгресса от штата Алабама. Сам Сешнс отрицал встречи с Кисляком.

Напомним, ранее из-за контактов с представителями России ушел в отставку советник американского президента Майкл Флинн. Ключевым пунктом стали телефонные разговоры с Сергеем Кисляком, в которых они обсуждали санкции.

По словам Флинна, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.

Александра Копачева