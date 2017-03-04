Малайзия выслала посла КНДР, сообщает Reuters. Он должен покинуть страну в течение 48 часов.

По информации агентства, это связано расследованием убийства Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Накануне полиция Малайзии освободила гражданина Северной Кореи Ли Чжон Чхоля, подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама. Теперь Чхоля доставят в иммиграционный офис, после чего депортируют на родину.

Власти Малайзии уже предъявили гражданкам Вьетнама и Индонезии официальные обвинения. Если суд признает девушек виновными в убийстве, их казнят. Еще четверо северокорейцев покинули Малайзию в день убийства, полиция просит у КНДР их выдачи.

Напомним, брата главы КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту столицы Малайзии утром 14 февраля. Согласно результатам вскрытия, причиной его смерти стал сильный паралич, вызванный веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, который является компонентом химического оружия.

Александра Копачева