Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжать борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.) без помощи США, передает ТАСС.

«Москва и так продолжает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия бороться с ИГ в одиночку.

Ранее дипломатический источник Associated Press рассказал, что президент США Дональд Трамп может отложить планы по достижению соглашения с Россией по совместной борьбе с ИГ. По информации агентства, это связано с тем, что команду Трампа обвиняют в частых встречах с представителями России.

В январе Министерство обороны России ответило на обвинения главы ЦРУ Джона Бреннана в том, что Россия использует тактику «выжженной земли» в Сирии.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, «международная коалиция задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения».

Напомним, тактика «выжженной земли» — полное широкомасштабное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику.

Александра Копачева