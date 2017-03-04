На обложке мартовского номера немецкого журнала Der Spiegel поместили карикатуру на президента России Владимира Путина с прической президента США Дональда Трампа.

Der neue SPIEGEL ist da - ab jetzt zum Download und ab morgen Ã¼berall, wo es Zeitschriften gibt. https://t.co/5alsLEJKDF pic.twitter.com/x4Jk0BoVM9 — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) March 3, 2017

«Дважды правитель», «Сколько Путина в Трампе?» — отмечается в надписи.

Выпуск журнала поступил в продажу с 4 марта, также доступна для скачивания электронная версия журнала. В этом выпуске вышел материал под названием «Русский вопрос», в котором рассказывается о «российском вмешательстве в избирательную кампанию в США».

Напомним, журнал The New Yorker в конце февраля объявил, что на обложке номера, который выйдет 6 марта 2017 года, будет портрет Владимира Путина. Президет России изображен в позе Юстаса Тилли — вымышленного денди, который был на обложке первого номера журнала в 1925 году.

В этом номере выйдет публикация Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы «Трамп, Путин и новая холодная война», которая также посвящена вмешательству России в президентские выборы в США.

Александра Копачева