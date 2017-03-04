В провинции Хатай на юге Турции потерпел крушение самолет МиГ-23, передает Associated Press со ссылкой на турецкого чиновника. Самолет принадлежал сирийским ВВС.

По информации агентства, пилоту удалось катапультироваться. Он может находиться как на сирийской, так и на турецкой стороне, ведутся его поиски.

Ранее радикальная группировка «Ахрар аш-Шам» заявила, что сбила сирийский самолет на северо-западе Сирии. Однако источник Sky News Arabia утверждает, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. По его словам, сирийские ВВС действительно потеряли связь с одним из своих самолетов.

Причины крушения устанавливаются.

Александра Копачева