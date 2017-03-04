В синоидальном отделе РПЦ по взаимодействию со СМИ корреспонденту «Новой газеты» отказались прокомментировать ситуацию с мироточением бюста Николая II в прокурорской часовне.

«Официальная позиция церкви — не комментируем. Все нужно проверить и изучить», — заявили в отделе.

Ранее депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, расположенный неподалеку от здания крымской прокуратуры, замироточил. Бюст Николая II установлен рядом со зданием прокуратуры Крыма в сентябре 2016 года. Позднее там также появилась часовня.

«Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (убийства Николая II и его семьи). Видите как! Государь нам помогает ведь. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Мы обязаны это сделать», — сказала она.

Известно, что Наталья Поклонская является почитательницей Николая II. Будучи еще прокурором Крыма, она принесла на акцию «Бессмертный полк» в Симферополе икону Николая II.