Представитель Обамы отрицает прослушку телефонов Трампа
Представитель бывшего президента США Кевин Льюис заявил, что Барак Обама никогда не давал распоряжений прослушивать телефон действующего президента США Дональда Трампа, передает Reuters.
«Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжений проводить слежку за кем-либо из граждан США. Любое такое предположение ложно», — сказал Льюис.
По его словам, администрация Обамы не вмешивалась в расследования, которые проводило министерство юстиции США.
Ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефоны в октябре 2016 года незадолго до выборов президента.
«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы (на выборах). Ничего не нашли», — написал Трамп.
Александра Копачева