Представитель бывшего президента США Кевин Льюис заявил, что Барак Обама никогда не давал распоряжений прослушивать телефон действующего президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

«Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжений проводить слежку за кем-либо из граждан США. Любое такое предположение ложно», — сказал Льюис.

По его словам, администрация Обамы не вмешивалась в расследования, которые проводило министерство юстиции США.

Ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефоны в октябре 2016 года незадолго до выборов президента.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы (на выборах). Ничего не нашли», — написал Трамп.

Александра Копачева