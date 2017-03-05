Запрещенная в России террористическая организация «Ахрар-аш-Шам» взяла на себя ответственность за сбитый сирийский самолет МиГ-23 на границе с Турцией. Об этом сообщает Hurriet Daily News со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Как сообщил собеседник издания, самолет был поражен из зенитной установки калибром 23-мм во время бомбардировки сельской местности в провинции Идлиб.

Накануне самолет сирийских ВВС потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. Пилоту удалось катапультироваться. Позднее его обнаружили турецкие спасатели, которые оказали летчику экстренную помощь и госпитализировали.

Вера Юрченко