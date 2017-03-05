Пираты, напавшие в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили захваченных моряков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

«У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте, все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец», — сказал он.

Как сообщил Буцай, переговоры об освобождении вели немецкая компания Briese и российское посольство.

Напомним, нападение на грузовое судно BBC Caribbean, принадлежащее германской компании Briese Schiffahrts, произошло 5 февраля. В результате нападения были захвачены семь российских граждан и один гражданин Украины.

Вера Юрченко