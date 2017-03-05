Либарально-демократическая партия Японии приняла решение о продлении срока полномочий премьер-министра страны с шести до девяти лет. Об этом сообщает The Japan Times.

Изменения были внесены в устав партии.

Принято решение позволит действующему премьеру Синдзо Абэ остаться на третий срок. Ранее лидер партии мог занимать премьерский пост в течение двух трехлетних сроков.

Как отмечает издание, продление срока полномочий премьер-министра — это «замечательный поворот» для Японии, где в течение шести лет (с 2006 по 2012 год) их сменилось шесть.

Синдзо Абэ стал самым молодым премьером Японии в 2006 году, а через год ушел в отставку. В 2012 году он вновь возглавил страну.

Вера Юрченко