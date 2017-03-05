Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно сократить объемы экономической помощи другим государствам. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на слова директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни.

«Мы собираемся предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги здесь», — сказал он.

Малвэни пояснил, что урезание бюджета Госдепартамента США направлено на то, чтобы увеличить военные расходы на $54 млрд.

«Общий посыл довольно прямолинеен: меньше денег тратим за рубежом, больше денег тратим здесь», — добавил представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился на предложение Белого дома сократить бюджета ведомства на 37%. Отмечалось, что 2018 году оборонный бюджет страны может вырасти на $54 млрд за счет снижения расходов на экологические программы и программы помощи другим государствам.

Окончательные предложения по бюджету будут представлены в середине марта.

Вера Юрченко