В Белом доме подтвердили намерение сократить финансовую помощь другим странам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно сократить объемы экономической помощи другим государствам. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на слова директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни.
«Мы собираемся предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги здесь», — сказал он.
Малвэни пояснил, что урезание бюджета Госдепартамента США направлено на то, чтобы увеличить военные расходы на $54 млрд.
«Общий посыл довольно прямолинеен: меньше денег тратим за рубежом, больше денег тратим здесь», — добавил представитель Белого дома.
Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился на предложение Белого дома сократить бюджета ведомства на 37%. Отмечалось, что 2018 году оборонный бюджет страны может вырасти на $54 млрд за счет снижения расходов на экологические программы и программы помощи другим государствам.
Окончательные предложения по бюджету будут представлены в середине марта.
Вера Юрченко