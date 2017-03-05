По меньшей мере 110 человек умерли от голода в Сомали за 48 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Хасана Али Хайре.

По его словам, причиной голода в регионе Бай стала сильнейшая засуха.

«Сложилась сложная ситуация для животноводов и их домашнего скота. Некоторые люди пострадали от голода и расстройств желудочно-кишечного тракта», – сказал премьер-министр.

В феврале в детском фонде ООН ЮНИСЕФ предупредили, что засуха в Сомали может привести к голоданию 270 тысяч детей. По данным организации, в 2011 году от голода в стране погибли более 260 тысяч человек.

Вера Юрченко