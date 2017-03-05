В Дагестане пресечена деятельность банды, связанной с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление информцентра Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что банда состояла из четырех жителей республики, которые планировали преступления против представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

«По имеющимся данным, все они входили в так называемую спящую бандячейку, связанную с ИГ, и причастны к разбойным нападениям на местное население», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации трое боевиков были задержаны, один убит.

Как ранее сообщал НАК, в 2016 году в России предотвратили более 40 преступлений террористической направленности.

Вера Юрченко