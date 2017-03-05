Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве 9 марта и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 10 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Встречи планируются», — сказал он.

Проведение трехсторонней встречи в Москве не ожидается.

Как пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники, Нетаньяху планирует обсудить с Путиным ситуацию в Сирии.

Напомним, в декабре Нетаньяху рассказал о существовании договоренности с президентом России о невмешательстве Израиля в сирийский конфликт.

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Ранее Песков уже называл дату встречи Путина и Эрдогана в России. В ходе переговоров двух лидеров, по данным СМИ, среди прочего планируется обсуждение поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

Вера Юрченко