Новая газета

В доме имама в Ингушетии прошли обыски

Общество

В доме имама одной из мечетей в Ингушетии проходят обыски. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона. 

«По имеющейся информации, в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, в частном домовладении, принадлежащем имаму Исе Цечоеву, проходят обыски», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в связи с проведением следственных мероприятий силовики оцепили несколько улиц и заблокировали доступ к дому машинами «Урал».

Причины обысков в доме имама пока не уточняются. 

Вера Юрченко

Теги:
обыски, ингушетия

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