В доме имама одной из мечетей в Ингушетии проходят обыски. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По имеющейся информации, в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, в частном домовладении, принадлежащем имаму Исе Цечоеву, проходят обыски», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в связи с проведением следственных мероприятий силовики оцепили несколько улиц и заблокировали доступ к дому машинами «Урал».

Причины обысков в доме имама пока не уточняются.

Вера Юрченко