Новая газета

Ингушский имам рассказал подробности об обысках в своем доме

Общество

Обыски в доме имама Исы Цечоева в ингушском селе Али-Юрт продолжались два часа. Об этом религиозный деятель сообщил «Кавказскому узлу». 

По его словам, обыски проводили сотрудники управления ФСБ по Ингушетии.

«Провели обыск на предмет наличия в моем доме оружия и бандитов. Силовики направили на домовладение прожекторы и пулеметы, обыскали дом, ничего не нашли. Грубости никакой не было, они представили постановление на обыск, подписанное прокурором. Меня попросили расстегнуть куртку, поднять руки, повернуться. Они убедились, что члены моей семьи — безоружные», — рассказал Цечоев.

Имам отметил, что во время обыска правоохранители корректно обращались с ним и его семьей, а после того, как не обнаружили ничего незаконного, извинились. 

Ранее в воскресенье стало известно, что в доме имама в Ингушетии прошли обыски. В ходе следственных мероприятий силовики оцепили несколько улиц и заблокировали доступ к дому машинами «Урал».

Вера Юрченко

Теги:
ингушетия, обыски

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