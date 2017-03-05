Американская компания вышла из прямых учредителей «Эха Москвы» по предписанию Роскомнадзора
Американская компания EM Holding согласилась выйти из прямых учредителей «Эха Москвы» по предписанию Роскомнадзора. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в твиттере.
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Ранее сообщалось, что «Эхо Москвы» и Роскомнадзор решили вопрос об изменении структуры компании, чтобы привести учредительные документы в соответствие российскому законодательству.
Напомним, 10 февраля Роскомнадзор направил информационное письмо в «Эхо Москвы» с просьбой до 15 февраля в соответствие с законодательством России решить проблему с учредительными документами. Претензии ведомства были связаны с присутствием американской компании в капитале радиостанции.
Поправки в закон «О СМИ», согласно которым иностранцы не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ (статья 19.1), вступили в силу с 1 января 2016 года.
Вера Юрченко