Американская компания EM Holding согласилась выйти из прямых учредителей «Эха Москвы» по предписанию Роскомнадзора. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в твиттере.

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Ранее сообщалось, что «Эхо Москвы» и Роскомнадзор решили вопрос об изменении структуры компании, чтобы привести учредительные документы в соответствие российскому законодательству.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор направил информационное письмо в «Эхо Москвы» с просьбой до 15 февраля в соответствие с законодательством России решить проблему с учредительными документами. Претензии ведомства были связаны с присутствием американской компании в капитале радиостанции.

Поправки в закон «О СМИ», согласно которым иностранцы не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ (статья 19.1), вступили в силу с 1 января 2016 года.

Вера Юрченко