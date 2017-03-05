На Пушкинской площади состоялся митинг врачей и пациентов московских клиник, решение о закрытии и фактической реорганизации которых столичные власти приняли осенью 2016 года.

Участники акции потребовали создать межведомственную комиссию с участием федеральных органов власти для всестороннего развития психиатрической службы города Москвы, в том числе обоснованности и эффективности реорганизации психиатрических учреждений; наложить мораторий на реорганизацию и закрытие психиатрических учреждений до окончания публичного обсуждения деталей концепции развития психиатрической службы, возобновить в полном объеме работу реорганизованных учреждений.

Фото: Светлана Виданова

«Сейчас прием пациентов остановлен, поскольку наша лицензия на ведение медицинской деятельности аннулирована, бывший персонал больницы отправлен в вынужденный отпуск, с начислением 2/3 от зарплаты, за каждый месяц простоя, а сама больница закрыта», — рассказала «Новой газете» Лина Егорова, одна из сотрудниц 12-ой московской Психиатрической больницы имени Ю.В. Каннабиха.

По ее словам, к концу декабря из почти 450 сотрудников, под давлением администрации, заявления по собственному желанию и по «соглашению сторон» написало более 300 человек, в первую очередь это врачи-психиатры и младший персонал.

Митинг прошел в форме встречи «избирателей» с депутатом государственной думы Денисом Парфеновым. Под конец встречи врачи пообещали «отстаивать свои требования и конституционные права в области здравоохранения всеми законными способами, включая акции протеста» и приняли декларацию в которую вошли все основные требования, прозвучавшие на площади.

«Новая газета» ранее сообщала о кризисе, сложившемся вокруг больницы им. Каннабиха, специализирующегося на оказании амбулаторной и стационарной помощи людям страдающим пограничными психическими расстройствами (на грани нормы и патологии – как правило, с такими пациентами «традиционные» больницы работать не умеют — ред.), неврозами, психо-соматическиими расстройствами, последствиями стрессов.

В конце января в здании Московской городской Думы должна была состояться очная встреча восставших медицинских коллективов (к врачам 12-ой больницы присоединились сотрудники 14 и 15 психиатрических больниц, также подвергшихся «реорганизации») и столичных чиновников от здравоохранения. Но ни один из приглашенных на круглый стол представителей профильного департамента не пришел.