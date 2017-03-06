КНДР запустила четыре баллистические ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщает агентство Yonhap, а также Reuters со ссылкой на заявления на министра обороны Японии и объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Мы предполагаем, что были запущены четыре баллистические ракеты. Мы совместно с США проводим анализ, чтобы определить тип и другие характеристики ракет. Окончательные результаты, основанные на данных с американских спутников, появятся через некоторое время», — говорится в заявлении южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

Запуск был произведен в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из района населенного пункта Тончханни в провинции Пхёнан-Пукто. Три из четырех ракет пролетели около 1 тыс. км и упали в исключительной экономической зоне Японии — в Японском море примерно в 300–350 км от полуострова Ога, который относится к японской префектуре Акита. Ракеты летели на высоте примерно 260 км.

После запусков в Южной Корее и Японии были созваны советы безопасности, передает CNN. Премьер-министр Японии Синздо Абэ, выступая перед парламентов, назвал запуски явным нарушением резолюций Совбеза ООН. «Это чрезвычайно опасный шаг», — заявил он.

Представители военных кругов Южной Кореи отметили, что КНДР могла запустить межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь западного побережья США.

Данный пуск стал вторым за прошедший месяц, который произвел КНДР. Предыдущий состоялся 12 февраля и совпал с визитом Синдзо Абэ в США. Тогда Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты средней дальности, которая упала в Японском море, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

Юлия Репринцева