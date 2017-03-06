Правительство Москвы на первых порах готова взять на себя все затраты по сносу старых пятиэтажек в столице, при этом сносить дома будут целыми кварталами, и если там окажутся панельные девятиэтажки, они также попадут под снос. Всего под снос могут попасть восемь тысяч домов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько московских и федеральных чиновников.

Сразу два собеседника издания рассказали об исторической миссии, которую преследует мэр города Сергей Собянин. «Собянин хочет оставить большой след в истории Москвы, он искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны. Принципиальная позиция — жителей переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения, со строительством детских садов, школ, благоустройством парков», — сказал один из московских чиновников. Федеральный чиновник с ним согласен.

По словам одного из сотрудников мэрии, сейчас в правительстве Москвы совещания по поводу новой программы сноса идут практически в режиме нон-стоп. Планируется, что кварталы для сноса будут определены к сентябрю этого года. При этом собеседник газеты заверил, что в каждом случае будет проводиться масштабный опрос жителей, и если они проголосуют «против, то их дома трогать не будут».

На реализацию программы столичные власти намерены выделять по 100 млрд руб. ежегодно, всего инвестиции составят 300 млрд руб., сообщил столичный чиновник. Крупный девелопер оценил затраты на строительство дополнительной инфраструктуры в 2,4 трлн руб. На встрече с президентом Собянин заявлял, что на запуск программы деньги у города есть. «Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый», — сказал мэр. В прошлом году Москва получила рекордный доход —1,852 трлн руб. при расходах 1,736 трлн, сообщают «Ведомости». Доходы превысили и все ожидания, и бюджетные проектировки, отметили в беседе с газетой аналитики.

К выполнению программы привлекут Управление гражданского строительства (УГС), которое будет выполнять функции девелопера, заказывать проекты, нанимать подрядчиков. Оно было создано правительством Москвы пять лет назад для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета. По словам сотрудника мэрии, сегодня в строительстве у УГС находится порядка 1 млн кв. м жилья.

О готовящейся программе сноса «хрущевок» стало известно на встрече Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Это самый масштабный проект Собянина за время руководства городом, отмечает газета. На встрече с главой государства Собянин заявил, что собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек. Полностью завершить программу мэр намерен в 2017–2018 годах.

Юлия Репринцева