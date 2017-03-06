Курганский областной суд постановил отпустить на свободу осужденную за репост Евгению Чудновец. Приговор отменен, заседание проходило в закрытом режиме.

«Приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно», — написал на своей странице в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков.

«Мы получили пример того, как должен действовать гражданин, не согласный с судебным решением. Евгения Чудновец восстановила справедливость и свое честное имя», — добавил адвокат.

Фото: Алексей Бушмаков / фейсбук

Суд прекратил дело в отношении Чудновец за отсутствием преступления. За ней признано право на реабилитацию. Как только решение суда поступит в нижнетагильскую исправительную колонию №6, Чудновец будет немедленно освобождена.

В конце февраля Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело Чудновец и прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления. Ранее об этом же просила Генпрокуратура. Адвокаты Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В ноябре 2016 году жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем.

Елена Бердникова, специально для «Новой»