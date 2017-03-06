Бронемашина генерал-майора Петра Милюхина подорвалась на радиоуправляемом фугасе, он получил тяжелые ранения (ему оторвало обе ноги и выбило глаз), еще четверо находившихся в машине военнослужащих погибли. Генерал Милюхин стал самым высокопоставленным российским военным, пострадавшим в ходе сирийской кампании России, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, инцидент произошел 16 февраля в провинции Хомс. Впервые о нем стало известно 23 февраля, однако тогда раскрывать обстоятельства инцидента и личные данные пострадавшего собеседники газеты отказались, сославшись на запрет, исходящий от высшего руководства ведомства.

3 марта «Фонтанка» назвала имя генерала — Милюхин. До сих пор Минобороны официально не комментирует эту информацию, однако в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко «Ъ» подтвердили, что такой пациент действительно находится в 56-м реанимационном отделении. По словам медиков, сейчас прямой угрозы жизни генерала нет.

До инцидента Милюхин почти два месяца находился в Сирии. В тот день генерал вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине в составе автоколонны. Ему предстояло на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС России.

В четырех километрах от Тияса бронемашина была подорвана при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь.

В результате четверо из шести человек погибли. Их имена в Минобороны также не раскрывают. По данным «Коммерсанта», погиб старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Их похоронили 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно.

По сведениям «Ъ», обстановка в Хомсе остается достаточно сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники.

Напомним, всего Минобороны официально признало гибель 27 военнослужащих.