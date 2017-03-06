В Турции арестовали связанную с убийцей российского посла Андрея Карлова россиянку, сообщает Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года. По версии следствия, она поддерживала телефонные контакты с убийцей до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

По данным Hurriyet, россиянка также причастна к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях в Анкаре.

Российское посольство в Анкаре не смогло предоставить оперативный комментарий в связи с арестом россиянки, сообщает РИА Новости.

О том, что полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть связан с убийством Карлова, ранее сообщали СМИ, Однако имя этого человека не называлось, только инициалы — Э.Б. Сообщалось, что подозреваемого доставили в столичное управление безопасности для допроса. В посольстве России в Турции отказались комментировать задержание, сославшись на закрытость информации.

Кроме этого, Hurrriyet сообщала, что власти Турции задержали организатора выставки, на церемонии которой убили посла. Его имя также не сообщалось. Изданию известны только его инициалы — Т.О. Причиной задержания, по данным Hurrriyet, стал рассказ организатора о том, что убийца посла Мевлют Алтынташ заходил в выставочный центр за несколько дней до случившегося.

Ранее по делу об убийстве Андрея Карлова арестовали пять человек. Четверо из них — курсанты полицейской школы, в которой учился стрелявший в посла Мевлют Алтынташ.

Российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Его застрелил Мевлют Алтынташ, полицейский, оказавшийся сторонником исламистов.

В МИД России и в Совбезе ООН произошедшее назвали террористическим актом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

Указом президента России Карлову посмертно присвоено звание Героя России.