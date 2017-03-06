В Подмосковье зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В ведомстве рассказали, что эпидемию гриппа зарегистрировали на одной из птицефабрик в Московской области.

«Органами и учреждениями Роспотребнадзора в очаге организованы и проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей», — говорится в сообщении.

Сейчас ведомство проверяет ближайшие к птицефабрике населенные пункты, а также ежедневно обследует лиц, контактировавших с птицами. Помимо этого проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики.

Ранее о вспышке птичьего гриппа сообщали источники. Собеседник телеканала «360» отмечал, что на сельскохозяйственном предприятии в Сергиево-Посадском районе от птичьего гриппа погибли 11 тысяч кур.

Юлия Минеева