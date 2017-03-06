При выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии погиб еще один военнослужащий. Об этом сообщает Znak.com.

Как пишет издание, погибшим был 23-летний Иван Слышкин. Его похоронили 2 марта в городе Озерск Челябинской области. На памятнике указана дата смерти 12 февраля 2017 года.

По данным Znak, Слышкин погиб от снайперской пули. Тело погибшего в Озерск доставили его друзья.

Слышкин проходил срочную службу в начале 2010-х в Чечне, у него имелись награды «За мужество», «За отвагу» и «За службу на Северном Кавказе».

В Минобороны пока не прокомментировали информацию о гибели российского военного.

В конце февраля стало известно, что в провинции Хомс подорвалась российская бронемашина, в результате инцидента четверо из шести человек погибли. Их имена в Минобороны не раскрывали. Как писал «Коммерсант», погиб старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Их похоронили 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе.

По данным «Ъ», в машине также находился российский генерал-майор Петр Милюхин. Ему оказали первую помощь на месте, но позже спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве. В Минобороны эту информацию не комментировали.

За время российской операции в СирииМинобороны официально признало гибель 27 военнослужащих.

Юлия Минеева