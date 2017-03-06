На фестивале «Белые Столбы» киносообщество вручает особые премии — премии профессионалов — профессионалам. И цена им особая: это тот самый легендарный «гамбургский счет». В этой премии (лауреаты определяются тайным голосованием всего круга киноведов, историков кино и профессиональной прессы) — отбор и сохранение планки ремесла.

4 марта лучшим кинокритиком года киносообщество вновь — в третий раз — признало Ларису Малюкову. Лучшим киноведом года назван петербуржец, историк кино, сценарист и режиссер Олег Ковалов.

Лариса Малюкова, принимая премию, говорила сообществу об очень важном и актуальном — о путях развития и концепции задач Архива кинофотодокументов в «Белых Столбах» и просила со сцены руководство «Белых Столбов» «беречь уникальных экспертов. Без них архив — склад фильмов. Они возвращают к жизни забытое, реставрируют разрушенное, объясняют, открывают, восстанавливают кинопроцесс и справедливость истории. И деньги надо, прежде всего, вкладывать в исследования».

«Новая газета» поздравляет лауреатов и своего обозревателя с заслуженной наградой.