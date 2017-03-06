Полиции задержала заместителя начальника УФСИН России по Ленинградской области Сергея Моисеенко по делу о покушении на убийство его подчиненного подполковника Николая Чернова, передает издание «47news».

По информации издания, Моисеенко задержали после показаний 63-летнего Сабира Садыкова, которого подозревают в покушении на Чернова.

Инцидент произошел 3 марта. Тогда неизвестные восемь раз выстрелили в Чернова, он получил ранения в шею, плечо, грудь, руку и живот. Его доставили в больницу. Сейчас, отмечает «47news», он начал давать показания.

Сергей Моисеенко в региональном управлении ФСИН курирует отдел капитального строительства, в том числе строительства СИЗО «Кресты-2». Чернов также отвечает за строительство.

Александра Копачева