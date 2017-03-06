Процесс сноса пятиэтажек в Москве займет не менее 20 лет. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Владимир Платонов, передает Интерфакс.

«Это процесс не скорый, он займет не менее 20 лет. Здесь объемы почти в три раза больше того, что уже сделано в Москве, а программа первой волны стартовала в 1990-е гг.», – объяснил он.

По его словам, в Госдуме создана специальная комиссия, которая разработает пакет поправок в федеральное законодательство, необходимых для второго этапа сноса «хрущевок».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что в новую программу расселения ветхого жилья в Москве могут быть включены и девятиэтажные дома, находящиеся в пределах одного квартала со сносимыми пятиэтажками.

«Я не комментирую газетные публикации. Все началось со сноса пятиэтажек, которые находятся в плохом состоянии. Дальше полет фантазии не остановить, и мне сложно в этом участвовать», — прокомментировал эту информацию Платонов.

О готовящейся программе сноса «хрущевок» стало известно на встрече Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. На встрече с главой государства Собянин заявил, что собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек. Собянин заявлял, что на запуск программы деньги у города есть. «Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый», — заверил мэр.

Юлия Минеева