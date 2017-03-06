Адвокат назвал сроки освобождения воспитательницы Чудновец
Юлия МинееваКорреспондент
Воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост, может выйти из колонии уже сегодня. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Бушмаков.
Как только решение суда поступит в нижнетагильскую исправительную колонию №6, Чудновец будет немедленно освобождена.
Ранее в понедельник Курганский областной суд прекратил дело в отношении Чудновец за отсутствием преступления и постановил отпустить ее на свободу. За ней признано право на реабилитацию.
По словам Бушмакова, защита в суде будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование Чудновец.
Решение прекратить уголовное дело в отношении воспитательницы также поприветствовали в Кремле.
«Мы традиционно не комментируем решения судов, еще раз повторяю: решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В конце февраля Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело Чудновец и прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления. Ранее об этом же просила Генпрокуратура. Адвокаты Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ноябре 2016 году жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем.