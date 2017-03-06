Воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост, может выйти из колонии уже сегодня. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Как только решение суда поступит в нижнетагильскую исправительную колонию №6, Чудновец будет немедленно освобождена.

Ранее в понедельник Курганский областной суд прекратил дело в отношении Чудновец за отсутствием преступления и постановил отпустить ее на свободу. За ней признано право на реабилитацию.

По словам Бушмакова, защита в суде будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование Чудновец.

Решение прекратить уголовное дело в отношении воспитательницы также поприветствовали в Кремле.

«Мы традиционно не комментируем решения судов, еще раз повторяю: решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В конце февраля Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело Чудновец и прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления. Ранее об этом же просила Генпрокуратура. Адвокаты Чудновец подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В ноябре 2016 году жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем.