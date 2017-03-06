В Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери и замки в доме, где в понедельник, 6 марта, открывается избирательный штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» рассказала руководитель штаба Навального в Нижнем Новгороде Анна Степанова.

Залитыми монтажной пеной оказалась не только дверь в штаб Навального, но и дверь в подъезд жилого дома, а также дверь в парикмахерскую, расположенную по соседству. Об инциденте уже сообщили в полицию.

По словам Степановой, о готовящейся провокации ей было известно еще вчера. Поэтому сторонники Навального уже в воскресенье отнесли заявления в городское и областное управления МВД Нижнего Новгорода.

«Представители власти на высоком уровне еще вчера предупреждали нас о готовящихся провокациях. Но мы не ожидали, что будут сталкивать нас с жителями. Но мы у жителей уже попросили прощение и они совсем не в обиде, здесь очень культурные люди живут», — сказала Анна Степанова.

По словам Степановой, с такими же проблемами штаб Навального столкнулся, арендуя помещения для пресс-конференции.

«Властью оказывалось давление, ссылались на службу безопасности. Причем нам отказывали уже после того, как мы оплачивали аренду помещения. Но мы все равно проведем пресс-конференцию, у нас там будет около 200 волонтеров», — уточнила Степанова.

Штаб в Нижнем Новгороде — седьмой из региональных предвыборных штабов Алексея Навального, который планирует баллотироваться на должность президента России в 2018 году. Первый региональный штаб открылся в Петербурге 4 февраля. Там активисты устроили акцию протеста. На открытии штаба в Новосибирске 18 февраля тоже были замечены люди с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме». В Казани открывшийся штаб политика не смог вместить всех желающих послушать Навального.

Андрей Дубровский