Россиянку Ольгу Смирнову, арестованную ранее в Таиланде за кормление рыб в природоохранной зоне, оштрафовали на 28 долларов, передает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова.

«Решение по данному делу считаем удовлетворительным. Сейчас работаем над тем, чтобы отправить Смирнову домой, поскольку свой рейс из-за судебной истории она пропустила», — сказал Соснов.

Максимальное наказание, которое ей грозило, — штраф в размере до трех тысяч долларов или год лишения свободы.

Напомним, 20 февраля стало известно, что в Таиланде арестовали российскую туристку Ольгу Смирнову за нарушение правил поведения в особо охраняемой территории. Россиянка кормила экзотических рыб на пляже Плаб Пля на острове Ко Рача Яй.

Согласно законодательству Таиланда, правоохранители могут задерживать туристов за нанесение вреда любым морским обитателям. Ранее акт о защите и сохранении дикой природы распространялся только кораллы.

Александра Копачева