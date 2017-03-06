Сын экс-главы администрации президента Сергей Иванов возглавил крупнейшую алмазодобывающую компанию «Алроса». Соответствующую директиву подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

36-летнего Сергея Иванова ранее называли самым вероятным кандидатом на эту должность. Она стала вакантной после того, предыдущий глава «Алросы» Андрей Жарков покинул свой пост.

Новый глава «Алросы» Сергей Иванов-младший до этого момента работал вице-президентом Сбербанка, а ранее возглавлял страховую компанию «СОГАЗ».

О скором увольнении Жаркова ранее сообщал Bloomberg. По данным агентства, у Жаркова могли быть разногласия с чиновниками, в частности, с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет «Алросы».

Группа алмазодобывающих компаний «Алроса» занимает лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

Юлия Минеева