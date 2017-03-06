Более 100 вкладчиков обанкротившегося и лишенного лицензии Татфондбанка пришли сегодня к Казанскому кремлю, чтобы заручиться помощью бывшего президента Татарстана, а ныне государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

Пришедших у входа на территорию кремля встретила полиция. Им вежливо пояснили, что Шаймиева здесь сейчас нет, и что к ним выйдет его помощник.

Через некоторое время появился глава секретариата госсоветника Олег Глебов и вступил в разговор с обступившими его людьми. Что он им говорил (буквально вполголоса), никто не расслышал. Потеряв терпение, вкладчики стали скандировать: «По-зор! По-зор!». Слышались выкрики: «Верните наши деньги!», «Мы остались без квартир!», «Детей кормить нечем!».

Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

Поняв, что в кремле им ничего не добиться, продрогшие на ледяном ветру люди отправились в Торгово-промышленную палату Татарстана, где намечалась встреча их представителей с премьер-министром республики Ильдаром Халиковым.

Халиков, как известно, возглавляет совет директоров злополучного банка, что возлагает на государство дополнительную ответственность за банкротство этого крупного кредитного учреждения, входившего в топ-50 российских банков.

Казань