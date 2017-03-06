Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала отмену обвинительного приговора по делу воспитательницы Евгении Чудновец, передает Интерфакс.

«Вызывала тревогу будущая судьба ребенка самой Евгении. Осуждение мамы грозило ему пребыванием в детском доме. Самое главное, что теперь суд принял решение, благодаря которому ситуация исправлена, виновные наказаны, а мама вернется к ребенку», — сказала Кузнецова.

Как рассказал адвокат Алексей Бушмаков, Евгения Чудновец может выйти из колонии уже сегодня.

Курганский областной суд прекратил дело в отношении Чудновец за отсутствием преступления и постановил отпустить ее на свободу. За ней признано право на реабилитацию. По словам Бушмакова, защита в суде будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование Чудновец.

В ноябре 2016 году жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем.

Александра Копачева