В Сирии погиб российский военнослужащий Артем Горбунов, который служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на комментарий супруги Горбунова.

Накануне жена Горбунова прокомментировала запись «ВКонтакте» о взятии Пальмиры. По ее словам, военный погиб 2 марта, попав в засаду.

CIT нашла подтверждение, что Горбунов служил в 96-й бригаде разведки. По их информации, в ноябре 2016 года один из друзей военнослужащего опубликовал фотографию, снятую на плацу этой воинской части.

«Это очередное из множества сообщений о гибели российских военных и бойцов ЧВК, связанных с контрнаступлением на Пальмиру», — сказано в сообщении группы.

Ранее в понедельник издание Znak.com сообщило о гибели 23-летнего Ивана Слышкина, которого похоронили 2 марта в городе Озерск Челябинской области. На памятнике указана дата смерти 12 февраля 2017 года.

Это подтверждают и источники РБК. По данным издания, Иван Слышкин воевал в рядах так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

«Про ЧВК Вагнера ничего он мне не говорил, и вам про это никто не скажет. Ваня ничего об этом не говорил, потому что, когда он уехал туда, они заверяли договор о неразглашении, это секретно все было. До этого в Чечне он служил почти два года по контракту», — рассказала РБК девушка Слышкина Кристина Гайнутдинова, отметив, что 10 января военнослужащий отправился в Краснодар.

В Минобороны пока не прокомментировали информацию о гибели Слышкина и Горбунова.

За время российской операции в Сирии Минобороны официально признало гибель 27 военнослужащих.

Александра Копачева