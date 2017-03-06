Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите деловой репутации «Новой газеты» к члену Общественной палаты Артему Кирьянову и агентству ТАСС.

В суде была оглашена только резолютивная часть судебного акта, поэтому причины отказа станут известны позже.

Напомним, поводом для судебного разбирательства стало обращение Кирьянова в Федеральную налоговую службу, опубликованное в ТАСС, о том, что «Новая газета» якобы проводит журналистские расследования на средства Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Представители «Новой газеты» требовали опровергнуть заявление, так как оно не соответствует действительности.

«В суде мы услышали главное: сам Кирьянов сказал, что у него нет никаких доказательств тому, что «Новая газета» получается какие-то гранты или деньги на расследования. Отвечая на наши вопросы, он заявил, что все указанное в жалобе — это его предположения, и доказать он это никак не может. Он говорит, что руководствовался общественным интересом», — рассказал юрист «Новой газеты» Ярослав Кожеуров.

Кирьянов также заявил, что получил ответ на свой запрос, но предоставлять его не будет, так как не обязан этого делать.

«До этого он публиковал все в фейсбуке, а ответ из ведомств публиковать не собирается. Раз не показал, то, наверное, там ничего такого и нет. В целом мы удовлетворены — в суде он сам подтвердил, что пустозвон — но все равно будем обжаловать решение», — добавил юрист.

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«Мы по-прежнему считаем Кирьянова клеветником, поскольку «Новая газета» никогда не получала никаких денег от OCCRP. Более подробный комментарий мы дадим после того, как узнаем причину отказа. Но абсолютно точно будем обжаловать это решение», — заявил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Напомним, агентство ТАСС опубликовало заявление Кирьянова после выхода расследования по «панамскому досье». В апреле Международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал документы, в которых содержатся данные об офшорных компаниях и счетах 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардерах из списка Forbes. В России участие в расследовании принимали журналисты «Новой газеты» и «Ведомостей».