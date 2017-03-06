Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя командующего Внутренними войсками, генерал-лейтенанта Вячеслава Варчука, передает ТАСС.

Его подозревают в получении взятки.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует представителя суда агентство.

По информации ТАСС, арест Варчука связан с делом подполковника Александра Костина, арестованным ранее. Ему уже предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Генерал Варчук не был переведен из внутренних войск в Росгвардию не просто так. Его арест — закономерный итог имевшихся подозрений», — прокомментировал арест Варчука советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Коммерсант» ранее в понедельник сообщал, что Костина обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. За эту сумму он обещал «посодействовать» управлению связи внутренних войск в выделении дополнительных денежных средств в размере 250 млн руб.

Отмечается, что передавал взятку некий Александр Гостев. С ним Костин вел переговоры о возможности выделения дополнительных средств.

Александра Копачева