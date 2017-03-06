Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, предполагающий уголовную ответственность за склонение детей и подростков к самоубийству, а также за содействие в его совершении, сообщает ТАСС.

По информации агентства, соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии.

Как сообщалось ранее, законопроект вводит уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суициду и оказание им содействия в совершении самоубийства. В тексте упоминаются так называемые «группы смерти», о которых «Новая газета» писала весной. А также — «зацепинг» (способ передвижения на поезде, цепляясь к нему снаружи).

Одним из авторов законопроекта выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Законопроект уже поддержали Следственный комитет, МВД, министерство образования, а также Роскомнадзор.

Свои варианты законопроекта по борьбе с так называемыми «группами смерти» в соцсетях предложили также «Молодая гвардия Единой России» и сенатор Антон Беляков. Их законопроекты также внесены в Госдуму.

15 февраля 2017 года Мосгордума предложила ужесточить наказание для «зацеперов»: увеличить штраф со 100 рублей до 5 тысяч рублей, и ввести наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Ранее, в конце 2016 года в Следственном комитете заявили о том, что в ведомстве прорабатывают вопрос о внесении дополнений в статью УК «Доведение до самоубийства». Речь шла о наказании за вовлечение молодежи в экстремальные движения «зацепинг» и «руфинг» (прогулки по крышам).

Андрей Дубровский