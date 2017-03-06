В отделении полиции Санкт-Петербурга против блогеров применили слезоточивого газа, об этом сообщил «Медиазоне» активист Дмитрий Ярмак.

Инцидент произошел 6 марта в отделении полиции №28 города Санкт-Петербура.

Активисты пришли в отделение с целью мониторинга доступа к общедоступной информации, однако столкнулись с грубостью представителей власти.

«Далее сотрудник полиции отказался исполнять свои обязанности по представлению при обращении гражданина, потом мы почувствовали жжение в носу и глазах. Мы поняли, что газ запустили, что хотели, чтобы мы покинули отделение полиции»,— добавил Ярмак.

Сотрудники полиции никак не объяснили наличие газа в помещении. Несмотря на это блогеры решили не покидать отделение, заявив о намерении вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать ожог дыхательных путей.

Илья Горшков