Руководство аэропорта Чебоксар извинилось перед чемпионом по легкой атлетике Замиром Шкаховым, которому не предоставили специальное оборудование для спуска по трапу самолета. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь аэропорта Чебоксар Ирина Минаева.

«Ситуация развилась таким образом, что конфликт вышел на уровень страны, и мы решили что целесообразней не обострять ситуацию. Приехали к нему в гостиницу и принесли официальное извинение. Он считал, что в аэропорте на самом деле есть оборудование, но почему то его ему не предоставили, очень удивился, что действительно такого специального оборудования в аэропорту нет», — рассказала пресс-секретарь аэропорта Чебоксар.

Причиной конфликта, отмечает Минаева, стало взаимное недопонимание. По ее мнению, спортсмен «был даже рад», что ситуация разрешилась и на посадке паралимпийца на самолет на обратный рейс проблем уже не возникло. Подняться на борт Шкахову помогла бригада скорой помощи, его транспортировали на «мягких носилках». Остальные паралимпийцы от помощи отказались.

Следственный комитет и прокуратура продолжают проверку аэропорта Чебоксар по факту неоказания помощи при спуске с борта самолета паралимпийцу. Минеева предположила, что после проверки будет вынесено предписание на покупку специальной техники. Такое предписание аэропорт уже получал ранее от Росавиации.

Руководство уже планирует покупку специальной техники для транспортировки людей с ограниченными возможностями. Однако изготовление и доставка устройства займет от 3 до 5 месяцев.

«Машина, которою требовал паралимпиец — амбулифт. Она предназначена для больших самолетов, машина просто не подходит для наших самолетов. Ее стоимость варьируется от 9 до 12 миллионов. Это очень дорого для нас. Есть всевозможные подъемники, стоящие примерно 600 тысяч рублей. Мы давно планируем покупку подобной машины», — пояснила пресс-секретарь аэропорта Чебоксар.

Напомним, 28 февраля руководство аэропорта не смогло предоставить паралимпийцам, прибывшим на соревнования, специальное оборудование для транспортировки. Чемпион России по легкой атлетике Шкахов отказался принять помощь сотрудников и спустился по трапу самолета на руках. Позднее об инциденте стало известно федеральным СМИ.

В четверг, 2 марта, Следственный комитет начал проверку аэропорта в Чебоксарах. Сообщалось, что ведомство проверит все обстоятельства инцидента и даст правовую оценку действиям сотрудников полиции и работников аэропорта.

В Чебоксарах проходил Кубок России и первенство России по легкой атлетике среди лиц с пораженным опорно-двигательным аппаратом. Замир Шкахов входит в резервный состав сборной России по легкой атлетике. В 2016 году он стал чемпионом России по легкой атлетике.

Андрей Дубровский