Контрактник Артем Горбунов погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.), передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирийской Арабской Республике выполнял задачи по охране группы российских военных советников», — заявили в ведомстве.

Ранее в понедельник о гибели Горбунова сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

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