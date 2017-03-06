Власти Франции решили отменить электронное голосование на предстоящих в июне парламентских выборах из-за высокого уровня киберугрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Франции.

Электронное голосование внедрили для проживающих за рубежом французов в 2012 году. Тогда в стране прошли парламентские выборы, при этом каких-либо инцидентов не зафиксировали. Внутри страны электронное голосование не проходит, в ходе президентских выборов оно не применялось и не планировалось вовсе.

Решение отменить электронное голосование приняли, основываясь на рекомендации национального агентства по безопасности информационных систем, пояснил госсекретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиас Фекл.

«С учетом контекста было принято решение исключить любой возможный риск, способный скомпрометировать результаты голосования французов за рубежом на парламентских выборах», — говорится в заявлении французского МИД.

В министерстве намерены сконцентрироваться на создании условий для проведения традиционного голосования французов за рубежом, а также голосования по почте и по доверенности.