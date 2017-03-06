Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Дмитрию Колесникову, обвиняемому в убийстве сотрудницы «Роснефти» и трех ее детей, найденных в сгоревшем коттедже в подмосковных Химках сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Колесникова признали виновным по двум статьям: «убийство двух и более лиц» (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ) и «в умышленном поджоге, повлекшем смерть людей» (статья 167 УК РФ).

В ночь с 6 на 7 сентября 2014 года в подмосковных Химках, в элитном коттеджном квартале «Терехово» сгорел дом. Сотрудница «Роснефти» Елена Переверзева и трое ее детей погибли.

На второй день после трагедии, сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего Дмитрия Колесникова, жениха 22-летней Дарьи Переверзевой,старшей дочери погибшей.

«Новая» рассказывала об этой истории в материале «Четыре смерти и восемь версий».

Илья Горшков