Осужденная за репост Евгения Чудновец вышла на свободу, сообщил ее гражданский муж Андрей Мясников. Чудновец находилась в женской исправительной колонии Нижнего Тагила.

«Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией», — цитирует Мясникова ТАСС.

«Забрал Женю. Она очень волнуется комментариев сегодня не будет. Прошу всех извинить. Соберемся все в уютном месте на пресс-конференции. Отключаю телефон», — позже написал Мясников на своей странице в фейсбуке.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что супруг Евгении забирал ее не из колонии, а из района города, где находится Уралвагонзавод. При этом он отметил, что разница с Москвой во времени составляет около двух часов, сейчас в Нижнем Тагиле 22:40.

«Евгению тайно вывезли на машине. Вообще непонятно зачем, они это никак не пояснили. Андрею позвонили: “Адрес такой-то. Приезжай, забирай”. Я впервые с таким сталкиваюсь. Пусть мне кто-нибудь объяснит, зачем было тайно вывозить Евгению? Система вообще сбрендила», — сказал адвокат.

Ранее в понедельник Курганский областной суд прекратил дело в отношении Чудновец за отсутствием преступления и постановил отпустить ее на свободу. За ней признано право на реабилитацию. По словам Бушмакова, защита в суде будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование Чудновец.

Решение прекратить уголовное дело в отношении воспитательницы поприветствовали в Кремле.

В ноябре 2016 году жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем.