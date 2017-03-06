Прокуратура Екатеринбурга намерена проверить музей «Невьянская икона», который принадлежит мэру города Евгению Ройзману, сообщает агентство Ura.ru. Поводом послужило обращение члена Союза журналистов Раисы Ильиной, заявившей, что в музее выставлены ящики, сделанные из «украденных» из русских православных храмов икон.

Фото: Евгений Ройзман / фейсбук

С заявление в ведомство посетительница выставки обратилась 27 февраля. В прокуратуре пообещали провести проверку 3 марта, однако «этого не случилось». При повторном обращении, Ильиной вновь пообещали проверку по ее заявлению. При этом в пресс-службе прокуратуры агентству отказались комментировать ситуацию.

«Эти ящики являются демонстрацией того, как раньше люди могли обращаться с иконами, однако выставлять их напоказ в точно таком же виде — кощунство. Нормальный человек разобрал бы ящик, отдал иконы реставратору. Фактически представители музея продолжают то же дело, что начали те люди, которые сколотили эти ящики», — пояснила свою позицию Ильина.

Сам Ройзман на своей странице в фейсбуке пояснил, что ящики из икон активно производились на пике антирелигиозной кампании в Совестком Союзе. В экспозицию музея они были выкуплены из частных коллекций собирателей народного промысла.

Фото: Евгений Ройзман / фейсбук

«В 1929-30 году, в годы коллективизации массово закрывали церкви, а иконы выдавали на колхозные нужды. Я видел сцены клубов, сколоченные из икон, двери сараев, поилки для скота, столешницы, разделочные доски и даже не скажу, что ещё. Иконы массово сжигали, выбрасывали, на них, вместо дров ходили паровозы, так что тем, из которых сколотили сундуки, ещё повезло», — написал он.

Ройзман связал выступление Ильиной с подготовкой к предстоящим выборам губернатора Свердловской области.

«Думаю, что все это связано с губернаторскими выборами, которые пройдут в сентябре. Они меня боятся. Так происходит уже пятнадцать лет, перед каждыми выборами и каждый раз, музей первым попадает под удар. При этом, все выборы, в которых мне пришлось участвовать, я выигрывал». — добавил мэр города.

Юлия Репринцева